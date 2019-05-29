Звезда фильма Полицейский
с Рублевки поделилась интимными откровениями. Татьяна Бабенкова
рассказала о съемках в обнаженном виде.
Звезда фильма "Полицейский
с Рублевки" поделилась интимными откровениями. Татьяна Бабенкова
рассказала о съемках в обнаженном виде.
Артистка призналась, что участие в откровенных
сценах стало для нее причиной нервного срыва. Знаменитость уточнила, что
испытала настоящий стресс после участия в фильме "Вольная грамота".
Для
одного из эпизодов кинокартины актриса должна была полностью раздеться.
Сначала Татьяне Бабенковой казалось, что обнажиться перед режиссером
и оператором будет не так страшно, передает . Но это
оказалось не так.
Девушку
все же заставили раздеться, и во время работы она осознала, что
не может позировать на камеру совершенно голой. Татьяна Бабенкова
едва не расплакалась прямо перед съемочной группой.
Работу даже пришлось
прекратить из-за переполнявших актрису негативных эмоциий. "Я чувствовала, что сейчас разревусь. Так
мы полностью и не досняли эту сцену, я вскочила
и сказала: "Снимайте это все без меня", – поделилась Татьяна Бабенкова.
"Я ушла
в лес, там орала и плакала навзрыд, у меня был нервный срыв.
Чувство было такое, будто меня предали, изнасиловали, было ощущение какой-то
мерзости, пакости всего этого", – поделилась Татьяна Бабенкова.
Отметим, настоящим прорывом
для кинематографической биографии стала работа в сериале
"Полицейский с Рублевки". Актриса сыграла роль Алены, возлюбленной стража
порядка, охраняющего покой жителей Барвихи.