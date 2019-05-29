Звезда фильма Полицейский с Рублевки поделилась интимными откровениями. Татьяна Бабенкова рассказала о съемках в обнаженном виде.

Звезда фильма "Полицейскийс Рублевки" поделилась интимными откровениями. Татьяна Бабенковарассказала о съемках в обнаженном виде.Артистка призналась, что участие в откровенныхсценах стало для нее причиной нервного срыва. Знаменитость уточнила, чтоиспытала настоящий стресс после участия в фильме "Вольная грамота".Дляодного из эпизодов кинокартины актриса должна была полностью раздеться.Сначала Татьяне Бабенковой казалось, что обнажиться перед режиссероми оператором будет не так страшно, передает . Но этооказалось не так.Девушкувсе же заставили раздеться, и во время работы она осознала, чтоне может позировать на камеру совершенно голой. Татьяна Бабенковаедва не расплакалась прямо перед съемочной группой.Работу даже пришлосьпрекратить из-за переполнявших актрису негативных эмоциий. "Я чувствовала, что сейчас разревусь. Такмы полностью и не досняли эту сцену, я вскочилаи сказала: "Снимайте это все без меня", – поделилась Татьяна Бабенкова."Я ушлав лес, там орала и плакала навзрыд, у меня был нервный срыв.Чувство было такое, будто меня предали, изнасиловали, было ощущение какой-томерзости, пакости всего этого", – поделилась Татьяна Бабенкова.Отметим, настоящим прорывомдля кинематографической биографии стала работа в сериале"Полицейский с Рублевки". Актриса сыграла роль Алены, возлюбленной стражапорядка, охраняющего покой жителей Барвихи.