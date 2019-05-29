Сотрудник Миссии ООН в Косове, гражданин России, которого задержали 28 мая утром, вышел на свободу. Ранее подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех сербских общин на севере края и задержали 23 человек.

Сотрудник Миссии ООН в Косове, гражданин России, которого задержали 28 мая утром, вышел на свободу.Ранее подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех сербских общин на севере края и задержали 23 человек. Это вторжение власти объяснили проведением спецоперации по борьбе с организованной преступностью.Официальный представитель миссии Санам Долатшахи сообщила "Интерфакс" о том, что гражданина России отпустили на свободу.Глава косовской администрации Хашим Тачи ранее рассказал, что россиянин был задержан за сопротивление полиции и попытки помешать проведению спецоперации.Хашим Тачи на своей странице в Facebook призвал проживающих в Косове сербов проявить сдержанность, а также поддержать борьбу косовского спецназа с организованной преступностью. По его словам, все, кто вовлечен в незаконную деятельность, отправятся за решетку. Также глава косовской администрации призвал Белград оказать помощь в борьбе с преступностью, поскольку считает это не местной, а региональной проблемой.Ранее сообщалось, что гражданин России доставлен в больницу с телесными повреждениями.Хашим Тачи отметил, что полицейский спецназ действовал законно.