Иван Краско вынужден в свои 88 лет скитаться по разным домам. Дело в том, что у легендарного актера нет собственного жилья, так как всей когда-то ему принадлежащей недвижимостью сейчас распоряжаются родственники.
Иван Краско вынужден в свои 88 лет скитаться по разным домам. Дело в том, что у легендарного актера нет собственного жилья, так как всей когда-то ему принадлежащей недвижимостью сейчас распоряжаются родственники.
"Пусть Иван поживет в свое удовольствие. Сколько можно жить для всех подряд! Пусть он приобретет то, о чем мечтал!" – эмоционально высказался его сосед по даче актер Михаил Боярский. Речь идет о престижном для петербургской интеллигенции поселке Керро. Когда-то Краско сам построил на участке баню, жил там со второй женой Кирой, однако теперь о поездках туда не может быть и речи. И дело не только в проблемах со зрением у артиста.
"На даче Ивану уже давно нет места. Все лето там пасутся бывшие, нынешние, будущие жены Ивана и их родственники", – жестко высказался другой сосед Ивана Краско. Как утверждает , дача артиста давно распилена между алчными родственниками. Большая доля записана на его дочь Юлию, которая живет в Польше.
От старшего сына Андрея у Ивана Краско также осталась дача. Ее продали, а деньги поделили между всеми наследниками. Артист планировал на вырученные деньги купить себе комнату в коммуналке, но в итоге, говорят, средства были потрачены на билеты в Америку (куда, кстати, полетела только его на тот момент жена Наталья Краско с подругой, так как актеру в силу возраста было запрещено лететь). Самое интересное, что поездка была изначально задумана для Ивана Краско. Его приглашала в гости дочь Марина, которая давно там живет.
По словам знакомых, Марина – единственная из его детей, кто не требует от отца ничего. Она его обожает и радуется каждому его звонку. Остальные деньги якобы ушли на наряды для молодой жены артиста.
А еще от покойного Андрея Ивану Краско досталась комната от его квартиры на улице Ольминского. Другая часть отцовских метров досталась Кириллу Краско, младшему сыну Андрея от его сожительницы Маргариты Звонаревой. А Звонаревой сдала свою комнату в квартире Юлия, та самая дочка Ивана Краско, которая живет в Польше. Именно там и проживал с Натальей Краско престарелый артист, пока отношения с родственниками в конец не испортились.
Директор актера Вячеслав Смородинов посетовал: "Они все думают, что он несметно богат, а у него же один всего пиджак, он в нем на всех программах выступает. Все заработанное он отдает детям и внукам..." В итоге, после развода с Натальей Краско актер ушел жить в квартиру на Фонтанке. Там живет его бывшая супруга Наталья Вяль с их сыновьями-школьниками Иваном и Федором. Говорят, экс-жена выделила Ивану Краско комнату и регистрацию в этой квартире.
Жилье актеру дал губернатор.
Кстати, так как Иван краско продолжает работать в театре, ему могли бы выделить служебные апартаменты, но в его родном Театре имени Комиссаржевской не спешат это делать. "Сколько Ивану квартир ни давай, все равно своим женам раздаст", – объяснили в театре. В итоге, на свои сбережения Иван Краско купил себе маленькую баньку в родном селе Вартемяги, под Санкт-Петербургом. "Театр для меня не вечен. Поэтому сделаю себе из баньки домик, буду вечера у окошка коротать, когда не смогу выходить на сцену", – пояснил актер.
В близком окружении с досадой констатировали: "Он раздосадован цинизмом бывших жен, которые на всю страну заявляют, что квартиру подписал, а значит, больше не нужен, а ведь он помог этим голодранкам встать на ноги". В театре приводят слова отчаявшегося Ивана Краско: "Иван помогает всем, только вот до Ивана никому нет дела. На днях он сказал: "А что мне остается? Пойти уже в Дом ветеранов сцены, но это же дом престарелых..."