Иван Краско вынужден в свои 88 лет скитаться по разным домам. Дело в том, что у легендарного актера нет собственного жилья, так как всей когда-то ему принадлежащей недвижимостью сейчас распоряжаются родственники.

Иван Краско вынужден в свои 88 лет скитаться по разным домам. Дело в том, что у легендарного актера нет собственного жилья, так как всей когда-то ему принадлежащей недвижимостью сейчас распоряжаются родственники."Пусть Иван поживет в свое удовольствие. Сколько можно жить для всех подряд! Пусть он приобретет то, о чем мечтал!" – эмоционально высказался его сосед по даче актер Михаил Боярский. Речь идет о престижном для петербургской интеллигенции поселке Керро. Когда-то Краско сам построил на участке баню, жил там со второй женой Кирой, однако теперь о поездках туда не может быть и речи. И дело не только в проблемах со зрением у артиста."На даче Ивану уже давно нет места. Все лето там пасутся бывшие, нынешние, будущие жены Ивана и их родственники", – жестко высказался другой сосед Ивана Краско. Как утверждает , дача артиста давно распилена между алчными родственниками. Большая доля записана на его дочь Юлию, которая живет в Польше.От старшего сына Андрея у Ивана Краско также осталась дача. Ее продали, а деньги поделили между всеми наследниками. Артист планировал на вырученные деньги купить себе комнату в коммуналке, но в итоге, говорят, средства были потрачены на билеты в Америку (куда, кстати, полетела только его на тот момент жена Наталья Краско с подругой, так как актеру в силу возраста было запрещено лететь). Самое интересное, что поездка была изначально задумана для Ивана Краско. Его приглашала в гости дочь Марина, которая давно там живет.По словам знакомых, Марина – единственная из его детей, кто не требует от отца ничего. Она его обожает и радуется каждому его звонку. Остальные деньги якобы ушли на наряды для молодой жены артиста.А еще от покойного Андрея Ивану Краско досталась комната от его квартиры на улице Ольминского. Другая часть отцовских метров досталась Кириллу Краско, младшему сыну Андрея от его сожительницы Маргариты Звонаревой. А Звонаревой сдала свою комнату в квартире Юлия, та самая дочка Ивана Краско, которая живет в Польше. Именно там и проживал с Натальей Краско престарелый артист, пока отношения с родственниками в конец не испортились.Директор актера Вячеслав Смородинов посетовал: "Они все думают, что он несметно богат, а у него же один всего пиджак, он в нем на всех программах выступает. Все заработанное он отдает детям и внукам..." В итоге, после развода с Натальей Краско актер ушел жить в квартиру на Фонтанке. Там живет его бывшая супруга Наталья Вяль с их сыновьями-школьниками Иваном и Федором. Говорят, экс-жена выделила Ивану Краско комнату и регистрацию в этой квартире.Жилье актеру дал губернатор.Кстати, так как Иван краско продолжает работать в театре, ему могли бы выделить служебные апартаменты, но в его родном Театре имени Комиссаржевской не спешат это делать. "Сколько Ивану квартир ни давай, все равно своим женам раздаст", – объяснили в театре. В итоге, на свои сбережения Иван Краско купил себе маленькую баньку в родном селе Вартемяги, под Санкт-Петербургом. "Театр для меня не вечен. Поэтому сделаю себе из баньки домик, буду вечера у окошка коротать, когда не смогу выходить на сцену", – пояснил актер.В близком окружении с досадой констатировали: "Он раздосадован цинизмом бывших жен, которые на всю страну заявляют, что квартиру подписал, а значит, больше не нужен, а ведь он помог этим голодранкам встать на ноги". В театре приводят слова отчаявшегося Ивана Краско: "Иван помогает всем, только вот до Ивана никому нет дела. На днях он сказал: "А что мне остается? Пойти уже в Дом ветеранов сцены, но это же дом престарелых..."