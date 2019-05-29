Фигурант, проводивший ремонтные работы в доме потерпевшей, похитил хрустальные изделия на сумму около 90 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, обвиняемый в ноябре прошлого года проводил ремонтные работы в доме жительницы районного центра. Пользуясь тем, что хозяйка во время посещения жилища сохранность вещей не проверяла, фигурант похитил находившиеся в комнатах изделия из хрусталя.После завершения ремонта собственница обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Фигурант был задержан и дал признательные показания, пояснив, что все похищенное имущество реализовал.Сумма ущерба, причиненного незаконными действиями злоумышленника, составила около 90 000 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.