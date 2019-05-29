Испытательный полет новейшего российского ударного дрона Охотник запланирован на июль-август 2019 года. Беспилотник впервые поднимется в воздух с аэродрома новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

Испытательный полет новейшего российского ударного дрона "Охотник" запланирован на июль-август 2019 года. Беспилотник впервые поднимется в воздух с аэродрома новосибирского авиационного завода имени Чкалова.Тестирование займет несколько десятков минут. БПЛА будет действовать автономно, однако люди-операторы смогут при необходимости вмешаться в его работу, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в отрасли.Напомним, весной дрон уже выполнил несколько "пробежек" по взлетно-посадочной полосе: он разгонялся до 200 километров в час и ненадолго отрывался от земли.Официальной информации об "Охотнике" практически нет. Известно только, что он весит около 20 тонн и способен разогнаться до 1000 километров в час. Плюс, судя по опубликованным в сети фото, беспилотник построен по схеме "летающее крыло" с применением технологий малой радиолокационной заметности.Также министерство обороны сообщило, что новейший ударный дрон "Охотник" представят публике на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в подмосковном парке "Патриот".