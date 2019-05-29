В МИД России на Смоленской площади вызван посол Испании. Ему выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными к России высказываниями исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства Испанского Королевства Жозепа Борреля.

В МИД России на Смоленской площади вызван посол Испании. Ему выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными к России высказываниями исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства Испанского Королевства Жозепа Борреля.24 мая Жозеп Боррель в интервью газете Periodico отметил большие перемены в мире, но назвал Россию старым врагом, сообщает ТАСС. По мнению испанского дипломата, Россия снова дает о себе знать и снова становится угрозой. При этом Китай, отметил Боррель, выглядит как соперник. Он подчеркнул, что Европе надо объединить свои силы перед представляющей угрозу Россией, поскольку старый союзник, США, не поддерживает более Мадрид.Испанскому послу в Москве Фернандо Вальдерраму Парехе было указано на встрече в МИД России, что слова исполняющего обязанности министра политика наносят ущерб российско-испанским отношениям, дружественным, партнерским и взаимовыгодным связям.