В московских следственных изоляторах появятся спортивные площадки, в том числе футбольные поля. Это будет сделано для того, что содержащиеся в них заключенные могли заниматься спортом во время прогулок.

В московских следственных изоляторах появятся спортивные площадки, в том числе футбольные поля. Это будет сделано для того, что содержащиеся в них заключенные могли заниматься спортом во время прогулок.Как сообщил ТАСС начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве Сергей Мороз, во всех семи московских следственных изоляторах будет произведено переоборудование прогулочных двориков. Появятся футбольные площадки, столы для настольного тенниса, тренажеры и другие сооружения для занятия спортом.Подобное решение было принято после проведения 14 февраля в СИЗО "Бутырский" футбольного матча с участием бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева. Находившийся под стражей футболист сыграл вместе с другими заключенными. Этот опыт был признан удачным, и теперь УФСИН по Москве намерен сделать подобные мероприятия регулярными