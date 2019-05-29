Когда, казалось бы, разговор на все темы дошел до своего логического завершения, а новой информации просто неоткуда появиться, звезды все равно находят чем удивить народ. В ход идут сомнительные заявления, двусмысленные замечания и откровенные слухи и сплетни. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 мая 2019 года.

Когда, казалось бы, разговор на все темы дошел до своего логического завершения, а новой информации просто неоткуда появиться, звезды все равно находят чем удивить народ. В ход идут сомнительные заявления, двусмысленные замечания и откровенные слухи и сплетни. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 мая 2019 года.После скоропостижного ухода Юлии на ее могилу на Троекуровском кладбище столицы началось массовое паломничество. Люди считают, что заряженные на холме крем и вода обладают чудодейственными свойствами – лечат подагру и диабет, борются с сепсисом и заживляют раны, хотя научных подтверждений этому нет.Стали звучать осторожные предположения, что так проявляется святость покойной. За разъяснениями стали обращаться к пресс-секретарю певицы Анне Исаевой. "Много, очень много звонков получаю я на тему: "Вы знаете, что происходит на кладбище?", "А как к этому относитесь?", "А у Юли был дар?", "Может, она святая?" – рассказала Исаева.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 мая 2019 года, читайте в и специальных .