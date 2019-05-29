Егор Крид достиг исполнения всех трех своих интимных
желаний. Последним из них, как признался рэпер, был секс втроем.
Егор Крид достиг исполнения всех трех своих интимных
желаний. Последним из них, как признался рэпер, был секс втроем.
постоянно осаждают поклонницы, так что
недостатка в партнершах у музыканта нет. В свои 24 года рэпер, по его
признанию, приобрел немалый опыт в любовных делах. Однако музыканту напомнили,
что он как-то разоткровенничался по поводу своих эротических фантазий -
говорил, что мечтает заняться любовью с мулаткой, устроить секс в самолете и
попробовать секс втроем.
Как отметил во время интервью с рэпером Юрий Дудь, первые
два желания , насколько он знает, исполнились. Но музыкант заявил в
программе "вДудь" на YouTube,
что и третий пункт программы уже выполнен. В то же время, звезда отметила, что
своими успехами не гордится: по словам Крида, он просто "поставил галочки",
совершив запланированные действия. А вообще-то он предпочитает эстетику в
близких отношениях.
"Надеюсь, это интервью не посмотрит моя мама. Мне
стыдно говорить такие вещи", – приводит слова Егора Teleprogramma.pro.
Музыкант до сих пор ходит в холостяках. Он рассказал, что
тяжело переживал разрыв с певицей Нюшей – отметив при этом ее меркантильность. После
той травмы найти настоящую любовь пока не сумел. Из всех девушек, с
которыми у него был секс, по-настоящему серьезные чувства он испытывал лишь к
нескольким.