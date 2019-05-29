Егор Крид достиг исполнения всех трех своих интимных желаний. Последним из них, как признался рэпер, был секс втроем.

Егор Крид достиг исполнения всех трех своих интимныхжеланий. Последним из них, как признался рэпер, был секс втроем.постоянно осаждают поклонницы, так чтонедостатка в партнершах у музыканта нет. В свои 24 года рэпер, по егопризнанию, приобрел немалый опыт в любовных делах. Однако музыканту напомнили,что он как-то разоткровенничался по поводу своих эротических фантазий -говорил, что мечтает заняться любовью с мулаткой, устроить секс в самолете ипопробовать секс втроем.Как отметил во время интервью с рэпером Юрий Дудь, первыедва желания , насколько он знает, исполнились. Но музыкант заявил впрограмме "вДудь" на YouTube,что и третий пункт программы уже выполнен. В то же время, звезда отметила, чтосвоими успехами не гордится: по словам Крида, он просто "поставил галочки",совершив запланированные действия. А вообще-то он предпочитает эстетику вблизких отношениях."Надеюсь, это интервью не посмотрит моя мама. Мнестыдно говорить такие вещи", – приводит слова Егора Teleprogramma.pro.Музыкант до сих пор ходит в холостяках. Он рассказал, чтотяжело переживал разрыв с певицей Нюшей – отметив при этом ее меркантильность. Послетой травмы найти настоящую любовь пока не сумел. Из всех девушек, скоторыми у него был секс, по-настоящему серьезные чувства он испытывал лишь кнескольким.