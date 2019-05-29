Дату конца утвердили окончательно. По подсчетам ученых, человечеству осталось 80 лет. Причиной апокалипсиса станет глобальное потепление.

Дату конца утвердили окончательно. По подсчетам ученых,человечеству осталось 80 лет. Причиной апокалипсиса станет глобальноепотепление.Вычислить ученым удалось благодарянаблюдениям за реакцией планеты на деятельность человека. Глобальное потеплениезапустило на Земле необратимые процессы.Общая температура на планете через 80 лет повысится на 5градусов, что приведет к массовому таянию ледников. Результатом станет потоп,вода покроет почти 2 миллиона квадратных километров суши. Это больше, чем Франция,Германия, Великобритания и Испания вместе взятые. Погибнут при этом, попрогнозам исследователей, около 200 миллионов человек.Оставшимся в живых придется несладко. Вычислившие ученые отмечают, что потоп захватит в основном низины – то есть, наиболеепригодные для сельского хозяйства земли. Итогом станет страшный голод, массоваямиграция и беспощадные войны за территории и пропитание, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ScienceAlert.называют не впервые. Так, сторонникиконспирологических теорий рассказывают о таинственной планете Нибиру. О еесближении с Землей предупреждали уже не раз. По мнению приверженцев этой версииконца света, апокалипсис наступит, как только "планета смерти"сблизится с Землей. Катастрофа, утверждают они, уничтожит все живое.