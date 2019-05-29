Два человека пострадали в результате жесткой посадки легкомоторного самолета, выполнявшего обработку сельскохозяйственных угодий в Калмыкии. Сотрудники СК РФ проводят проверку по факту произошедшего ЧП.

Утром во вторник, 28 мая, в районе населенного пункта Первомайский в Приютненском районе Калмыкии произошел инцидент с участием легкомоторного самолета, об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.По данным ведомства, воздушное судно, занимавшееся обработкой сельскохозяйственных угодий от саранчи, совершило жесткую посадку. В результате инцидента пострадали два человека.Известно, что один из травмированных уже прооперирован и находится в реанимации, его коллегу оперируют. Состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое.