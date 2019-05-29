В Приморье пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на рыболовном сейнере-траулере Остров Сахалин в порту Преображение, вспыхнувший 26 мая.

В Приморье пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на рыболовном сейнере-траулере "Остров Сахалин" в порту Преображение, вспыхнувший 26 мая. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС региона.Как уточняется, пожар был ликвидирован 28 мая в 23:57 по местному времени (16:57 по времени Москвы). Такое долгое тушение связано с техническими сложностями, возникающими при ликвидации возгорания на судне. После ликвидации открытого горения продолжали тлеть переборки, скрытые за металлической обшивкой, пластик и провода. Также сильно ограничивала возможности работы пожарных высокая температура в помещениях судна.Пожар в трюме траулера начался 26 мая, напоминает ТАСС. В тот же вечер его удалось локализовать, а около полуночи пожарные смогли ликвидировать открытое горение. По данным ведомства, в результате ЧП погибших и пострадавших нет, загрязнение окружающей среды не зафиксировано.