Президент мадридского Реала Флорентино Перес рассказал о разговоре с капитаном команды Серхио Рамосом, который хочет уйти из клуба до истечения контракта. 33-летний футболист попросил руководство сливочных отпустить его в чемпионат Китая бесплатно.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о разговоре с капитаном команды Серхио Рамосом, который хочет уйти из клуба до истечения контракта. 33-летний футболист попросил руководство "сливочных" отпустить его в чемпионат Китая бесплатно."Ко мне в офис пришли Рамос вместе с агентом и сообщили, что у них есть хорошее предложение из Китая. Как оказалось, по правилам китайской лиги клуб не имеет возможности оплатить трансфер нашего игрока... Но мы не можем допустить, чтобы капитан команды ушел бесплатно, поскольку это создаст опасный прецедент для других футболистов", – цитирует Переса Sky Sports.Напомним, что контракт Рамоса с "Реалом" истекает в июне 2021 года. Однако капитан "сливочных" хочет уйти из клуба уже в нынешнее межсезонье. Ранее появилась информация, что у Рамоса и Переса произошел конфликт после вылета "Реала" из Лиги чемпионов.