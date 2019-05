Вы слишком долго жили в Америке, если... 1. измеряете квартиры спальнями. 2. уверены, что паркинг, аппойнтмент, о""кей, шоппинг и ланч - исконно русские слова. 3. при упоминании Paris, вежливо интересуетесь, о каком штате идет речь. 4. при подъезде к перекрестку обращаете больше внимания не на светофор (который и так видно), а на плакатик ""No right turn on red"". 5. на вопрос собутыльника ""тебе скока"" вместо привычного ""краев не видишь, козел"" отвечаете: ""полторы унции, Вася"". 6. узнаете знакомых по машинам, а не по лицам. 7. знаете, что 90 это уже жарко, а 70 ещё холодно. 8. покупаете в магазинах fat-free food и в то же время можете 30 минут ездить по стоянке, чтобы найти место на 1 минуту ближе ко входу в магазин. 9. слово ""я"" стали писа еще анекдот!