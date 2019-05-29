Елизавета Боярская откровенно рассказала о своей личной жизни. Она прокомментировала отношения с мужем, актером Максимом Матвеевым.

Елизавета Боярская откровенно рассказала о своей личной жизни. Она прокомментировала отношения с мужем, актером Максимом Матвеевым.Елизавета Боярская и Максим Матвеев почти десять лет вместе, хотя когда пара только оформила отношения, муссировались упорные слухи, что этот брак ненадолго. Судачили, что избранник категорически не нравится отцу Елизаветы, легендарному актеру Михаилу Боярскому. Но в итоге разговоры улеглись, когда в 2012 году Елизавета подарила Максиму сына Андрея, а в 2018-м – второго сына Григория.Несмотря на годы брака, Боярская призналась, что ревнивая. "Но мне важно, чтобы человеку со мной было хорошо. Я не буду стеснять свободу мужа, нарушать его границы, препятствовать его намерениям, желаниям. Если он хочет сниматься – пусть снимается. Если надо побыть одному – пусть побудет один. Я не хочу покушаться на комфорт, личное пространство человека", – цитирует Елизавету БоярскуюНемаловажную роль в благополучных отношениях. по мнению артистки, играет взаимоуважение. Так, когда на свет появился их второй сын Григорий, Максим Матвеев взял на себя часть родительских обязанностей. "Если мне срочно надо уехать и оставить мужа одного с двумя детьми, я буду совершенно спокойна. Могла бы даже выключить телефон и не думать о том, что что-то случится. Сейчас, пока Гриша маленький, я в большей степени с ним, а Максим "взял на себя" Андрюшу. Он с ним и занимается, и в шахматы играет, и завтрак ему готовит. Грудному малышу пока лучше быть с мамой, поэтому я чаще с Гришей на руках, а Максим с Андрюшей. Но тем не менее мы оба можем все. Максим может и приготовить, и накормить, и поиграть, а я могу отвести, приготовить, организовать детский праздник", – рассказала артистка.Елизавета Боярская сыграла в 50 фильмах, немало у нее и работы в театре. Однако глобально она хотела бы себя посвятить лишь одной роли – матери. "Хочу сидеть дома и смотреть каждый день, как что-то новое делает мой маленький сын. Хочу наблюдать, как старший будет ходить в первый класс. Но такой роскоши я не могу себе позволить. Да и сама, думаю, долго не смогу без работы", – призналась Елизавета Боярская.