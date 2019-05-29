Президент России, выступая сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, предложил при расчете пенсий гражданам стран ЕАЭС засчитывать стаж работы на территории всех государств, входящих в этот союз.

Президент России, выступая сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, предложил при расчете пенсий гражданам стран ЕАЭС засчитывать стаж работы на территории всех государств, входящих в этот союз."Будет не важно, где конкретно человек работал, главное — чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж", — рассказал Владимир Путин, пояснив, что обычных людей это будет иметь очень важное значение. По словам российского лидера, соответствующее соглашение уже подготавливается Евразийской комиссией, передает ТАСС.Президент России также указал на необходимость продолжать работу по гармонизации законодательной базы в сфере экономики, по устранению нетарифных барьеров, по облегчению бюрократической нагрузки на бизнес. В частности, необходимо заняться реализацией принятых в рамках ЕАЭС решений о введении наднационального регулирования в банковской сфере и финансовом секторе, в медицине, транспорте, нефтегазовой промышленности."Здесь у нас еще есть и споры, и обсуждения, но в целом решения приняты и нужно их только реализовывать", — пояснил Владимир Путин.