Британский косметический хирург Яннис Александридис разработал методику выявления причин и лечения прыщей на лице у взрослых. Мужчина поделился неожиданными открытиями.

Британский косметический хирург Яннис Александридис разработал методику выявления причин и лечения прыщей на лице у взрослых. Мужчина поделился неожиданными открытиями.Специалист утверждает, что на данный момент угревые сыпи являются самим распространенным заболеванием. Мужчина разделил причины возникновения прыщей по зонам.Врач отмечает, что верхняя часть лица включает в себя высыпания возле бровей, на скулах и носу. Возникают они из-за чрезмерного выделения кожного сала. Это напрямую связано с злоупотреблением разными косметическими средствами для волос, а также плохим питанием.Главные причины прыщей внизу на щеках и на подбородке – гормональные колебания и использование мобильного телефона. Прижатие аппарата к коже лица способствует бактерий.Если все ваше лицо усыпано угрями, то причина возникновения кроются в факторах окружающей среды, диете и бактериальном дисбалансе в организме.Доктор Александридис советует использовать скрабы на кислотной основе. Они бережно удаляют мертвые клетки кожи и очищают лицо."Умывайтесь утром, чтобы удалить кожное сало, скопившееся на лице ночью во время сна", – рекомендует специалист.Также он добавил, что вечером стоит ополаскивать лицо минимум дважды. Это необходимо для удаления пыли и грязи, собранной в течении дня.