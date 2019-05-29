Известная по программе Орел и решка ведущая Регина Тодоренко выложила на своей странице в Instagram новый пост. Девушка раскрыла все детали предстоящего торжества.

Известная по программе "Орел и решка" ведущая Регина Тодоренко выложила на своей странице в Instagram новый пост. Девушка раскрыла все детали предстоящего торжества.На фото девушка в белом слитном купальнике с воланом от Calzedonia в бассейне. Волосы у нее собраны в небрежный пучок. В одной руке она держит маленький свадебный букетик, а на другой у нее сверкает обручальное кольцо с бриллиантами.Под снимком ведущая напомнила, что официально расписались они еще в октябре. Сейчас же пара готовится к большому торжеству, по словам Регины.Поклонники начали поздравлять Тодоренко. Многие писали искренние слова радости: "Ура, желаю счастья!", "Все правильно! Молодцы!".Но среди этой дружеской атмосферы, нашлись и те, кто начал критиковать выбор звезд. Самые ярые староверы негодовали, что молодые люди сначала родили малыша, а потом поженились. Люди осыпали Регину нелицеприятными высказываниями."Какой тебе замуж? Иди ребенка воспитывай и мужу кашу вари!", – заявила скверная подписчица.Напомним, Топалов и Тодоренко познакомились в 2017 году во время работы в театре. Мужчина не стал долго тянуть и меньше чем через год сделал девушке предложение. Вскоре ведущая супругу наследника – сына Михаила.