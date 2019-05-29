Водитель школьного автобуса пытался остановить мужчину, напавшего на школьниц в японском городе Кавасаки.

Водитель школьного автобуса пытался остановить мужчину, напавшего на школьниц в японском городе Кавасаки.Инцидент произошел на остановке в небольшом парке, где ученики частной католической школы "Каритас" ждали, когда их заберут на занятия. Преступник, вооруженный двумя ножами, атаковал детей и устроил резню. Водитель автобуса, подъехав к остановке, окрикнул маньяка и двинулся на него. После этого нападавший покончил с собой, передает ТАСС.Жертвами нападения стали 11-летняя девочка и 39-летний сотрудник МИД Японии. Различные ранения получили еще 17 человек. ранее СМИ сообщали, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что произошедшее вызывает у него "боль и гнев", и распорядился усилить охрану школ.Руководство школы "Каритас" сообщило о закрытии учреждения до 31 мая. Так же там пообещали сделать все, чтобы "залечить сердечные и душевные раны" пострадавших детей. О мотивах преступника пока ничего не сообщается.