Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что не считает нужным вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что не считает нужным вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами.До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить, — цитирует его ТАСС.Вместе с этим он добавил, что запреты на ввоз молочной и мясной продукции существуют во всех цивилизованных странах, так как подобного рода еда может представлять угрозу вне зависимости от ввозимого объёма. При этом подобное касается не только необычных видов продуктов, но и привычной для россиян продукции.Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот, допустим, сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье, — сказал глава.