Женская сборная России по волейболу не смогла ничего противопоставить команде Германии в рамках предварительного этапа Лиги наций. Встреча, прошедшая в турецкой Анкаре, завершилась со счетом 3:0 (25:14, 25:21, 25:20) в пользу соперниц российских волейболисток.

Женская сборная России по волейболу не смогла ничего противопоставить команде Германии в рамках предварительного этапа Лиги наций. Встреча, прошедшая в турецкой Анкаре, завершилась со счетом 3:0 (25:14, 25:21, 25:20) в пользу соперниц российских волейболисток.После четырех туров наша команда занимает 14-е место в турнирной таблице. Россиянки набрали лишь три очка, обыграв ранее китаянок. Лидерами предварительного этапа Лиги наций являются сборные Турции и США (по 9 баллов).Следующую встречу женская сборная России проведет 29 мая против японок.