Чемпион Европы по тяжелой атлетике Адам Малигов разыскивается столичной полицией за совершение кражи продуктов из супермаркета. Спортсмен не явился на допрос к следователю.

Чемпион Европы по тяжелой атлетике Адам Малигов разыскивается столичной полицией за совершение кражи продуктов из супермаркета. Спортсмен не явился на допрос к следователю.Как сообщает РИА Новости столичная полиция разыскивает 26-летнего Адама Малигова. Спортсмен был задержан за попытку похитить продукты в столичном супермаркете на сумму 6 тысяч рублей. После задержания и составления протокола Малигов был отпущен. Против него было возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (ст. 158) УК РФ". Но тяжелоатлет не прибыл на допрос в назначенное время, после чего был объявлен в розыск.Адам Малигов – чемпион Европы 2017 года в весовой категории до 85 кг. Кроме того, он становился чемпионом России и выигрывал Кубок президента по тяжелой атлетике.