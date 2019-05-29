Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство российскому хоккеисту Александру Костикову. 28-летний нападающий выступает за клуб Донбасс и дважды выигрывал золотые медали чемпионата Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство российскому хоккеисту Александру Костикову. 28-летний нападающий выступает за клуб "Донбасс" и дважды выигрывал золотые медали чемпионата Украины.Александр Костиков, выступающий два года за "Донбасс", намерен выступать за сборную Украины. После того, как Владимир Зеленский даровал хоккеисту гражданство, Костиков сможет усилить сборную Украины. Воспитанник московского "Динамо" перед переходов в "Донбасс" сменил несколько команд, однако на уровне КХЛ он не выступалСборная Украины неудачно выступает на международной арене. В 2019 году она заняла четвёртое место в группе В первого дивизиона. В связи с этим руководство украинского хоккея намерено натурализовать еще несколько игроков.