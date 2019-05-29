Причиной повышения спроса на установление четких границ объектов могло стать повышение правовой грамотности и желание избежать возможные риски.

Эксперты Единого государственного реестра недвижимости отмечают рост числа участков с установленными границами по итогам первого квартала. Это говорит о том, что россияне стали внимательнее относиться к защите своих земель и чаще определять границы участков.Интерес растетСейчас в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о более чем 60 млн земельных участков. Из них более половины (33,6 млн или 56%) – участки с установленными границами. Прирост внесенных в ЕГРН сведений о земельных участках с установленными границами за первый квартал составил 0,9 % –301,7 тысяч.Наибольший прирост участков с установленными границами отмечен в Астраханской области – 12,6%, в Якутии – 6,9%, Крыму – 6,4%, Тыве – 5,8%, Коми – 5,1% и в Севастополе – 3,1%.Больше всего земельных участков с координатным описанием границ в ЕГРН зафиксировано в Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Башкортостане и Бурятии, Калининградской и Мурманской областях, Еврейской автономной области и Ямало-Ненецком автономном округе.Меньше всего установлением границ озабочены жители Камчатского края, здесь доля земельных участков с установленными границами в ЕГРН вошли составляет 35%. Сюда же относится Ульяновская область (34%), Костромская область (31%), Кировская область (26%), Магаданская область (23%).В целом с начала года россияне действительно стали чаще проводить работу по установлению границ своих земельных участков, хотя действующее законодательство не предусматривает обязательного межевания земель, отмечает замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова."В то же время, установление границ участков помогает собственнику избежать разногласий с соседями и способствует повышению прозрачности сделок с недвижимостью", - говорит Марина Семенова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. По ее мнению, возможной причиной повышения спроса на установление четких границ объектов стало повышение правовой грамотности и желание ликвидировать последующие риски.Как определить границы своих земельных участковДля определения местоположения границ земельного участка собственнику необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит межевой план. Для этого необходимо представить в Росреестр соответствующее заявление и межевой план. Внесение в ЕГРН сведений о границах объекта недвижимости производится на безвозмездной основе.Действенным механизмом уточнения границ земельных участков являются комплексные кадастровые работы, которые охватывают территории целых кадастровых кварталов. Заказчиками таких работ выступают органы государственной власти регионов и местного самоуправления. Работы охватывают территории целых кадастровых кварталов, включающих в себя дачные и садовые товарищества, личные подсобные и фермерские хозяйства.