Захар Саленко странно заигрывает с новенькой участницей Анастасией Стецевят. Многим поклонникам шоу Дом-2 показалось, что участник телестройки пытается унизить девушку.

Захар Саленко странно заигрывает с новенькой участницей АнастасиейСтецевят. Многим поклонникам шоу "Дом-2" показалось, что участник телестройкипытается унизить девушку.В Сети появился анонс следующего выпуска телестройки.Короткое видео повествует о непростых взаимоотношениях ловеласа Захара Саленкои яркой блондинки Анастасии Стецевят.В кадре Захар говорит Насте, мол, была бы ты чуть-чуть симпатичнее, то у нас бы все срослось. Его собеседница, судя повсему, на колкий выпад отреагировала спокойно. Она лишь назвала жителя шоу "Дом-2" ничтожным человеком.Меж тем мужчина не успокаивался, он продолжил унижатьдевушку. Захар заявил, что видел снимки, на которых Анастасия запечатлена без бюстгальтераи это зрелище его не впечатлило. По словам участника телестройки, его эрекция втот момент была слабой.После Саленко вспомнил, как Стецевят чуть не отдалась ему. "Да,я чуть-чуть тебе не дала. Почти была готова, но не дала, что уж тут отрицать",– саркастично ответила Анастасия, намекая, что ничего между ними на самом делене было."Да что ты обманываешь!Я тебе вылизал все сосочки твои!" – не унимался участник Анастасия опровергла и это заявление Захара."Ну видно же, что Настя влюблена в Захара!!! А он тепичный,смазливай, похотливый самец!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Видна что онатикет от Захара , чем больше унижает ее тем у нее адреналин в паховой области .😂", "Ох,Захар , у тебя все игрульки , смотри нарвешся на девчонку , которая тебе дастпри курить ...😂😂😂😂", "Блевотноевидео🤢", "Ее открыто унижают а она вцепилась в него", -писали поклонники в комментариях под видео, которое опубликовано в Instagram-аккаунте dom2_reality.