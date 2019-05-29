Захар Саленко странно заигрывает с новенькой участницей Анастасией
Стецевят. Многим поклонникам шоу Дом-2 показалось, что участник телестройки
пытается унизить девушку.
Захар Саленко странно заигрывает с новенькой участницей Анастасией
Стецевят. Многим поклонникам шоу "Дом-2" показалось, что участник телестройки
пытается унизить девушку.
В Сети появился анонс следующего выпуска телестройки.
Короткое видео повествует о непростых взаимоотношениях ловеласа Захара Саленко
и яркой блондинки Анастасии Стецевят.
В кадре Захар говорит Насте, мол, была бы ты чуть-чуть симпатичнее, то у нас бы все срослось. Его собеседница, судя по
всему, на колкий выпад отреагировала спокойно. Она лишь назвала жителя шоу "Дом-2" ничтожным человеком.
Меж тем мужчина не успокаивался, он продолжил унижать
девушку. Захар заявил, что видел снимки, на которых Анастасия запечатлена без бюстгальтера
и это зрелище его не впечатлило. По словам участника телестройки, его эрекция в
тот момент была слабой.
После Саленко вспомнил, как Стецевят чуть не отдалась ему. "Да,
я чуть-чуть тебе не дала. Почти была готова, но не дала, что уж тут отрицать",
– саркастично ответила Анастасия, намекая, что ничего между ними на самом деле
не было.
"Да что ты обманываешь!
Я тебе вылизал все сосочки твои!" – не унимался участник Анастасия опровергла и это заявление Захара.
"Ну видно же, что Настя влюблена в Захара!!! А он тепичный,
смазливай, похотливый самец!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Видна что она
тикет от Захара , чем больше унижает ее тем у нее адреналин в паховой области .😂", "Ох,
Захар , у тебя все игрульки , смотри нарвешся на девчонку , которая тебе даст
при курить ...😂😂😂😂", "Блевотное
видео🤢", "Ее открыто унижают а она вцепилась в него", -
писали поклонники в комментариях под видео, которое опубликовано в Instagram-аккаунте dom2_reality.