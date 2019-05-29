Самолет мексиканского авиаперевозчика Volaris, на борту которого находился президент Мексики Андрес Манэль Лопес Обрадор и его супруга, не смог с первого раза приземлиться и вынужден был подниматься в воздух во второй раз.

Самолет мексиканского авиаперевозчика Volaris, на борту которого находился президент Мексики Андрес Манэль Лопес Обрадор и его супруга, не смог с первого раза приземлиться и вынужден был подниматься в воздух во второй раз. О происшествии сообщило издание Universal.Как уточняется, самолет вылетел в городе Тепик из Мехико, но через 50 минут сообщил о проблеме. Коснувшись взлетно-посадочной полосы, самолет вновь поднялся в воздух.Пилот самолета сказал диспетчеру, что начнет повторную посадку исключительно для безопасности, отметив, что на борту все в порядке и беспокоиться не о чем. Через пять минут самолет приземлился без каких-либо проблем, передает РИА Новости.Чуть позднее глава Мексики заявил, что ничего серьезного не произошло, и такие ситуации случаются.Еще до вступления в должность Лопес Обрадор пообещал отказаться от обычных мер безопасности, положенных главе государства, и сдержал слово. Так, с декабря 2018 года в Мексике прекратил свое существование генеральный штаб президента, который отвечал за безопасность предыдущих глав страны. Лопес Обрадор перемещается либо по земле на автомобиле, либо на обычных пассажирских рейсах самолетов.