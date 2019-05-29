Самым дорогим курортом России стала Анапа, самым дешевым – Симеиз и Красная Поляна.

Средний чек на туры в Анапу составляет 70 тысяч рублей. При этом в Симеиз и Красную Поляну – 24 тысячи, говорится в обзоре онлайн-сервиса Travelata.ru.Дорогими курортами стали также Евпатория, Ялта, Песчаное и Саки.В 2019-м году средний чек на летний тур подешевел на 3 тысячи рублей – до 39 тысяч. Так, Адлер стал дешевле на 7 тысяч и стоит сейчас 33 тысячи рублей, Алушта обойдется в 41 тысячу, а не в 50, как в прошлом году. 41 тысяча рублей – стоимость среднего тура в Сочи. Ялта подешевела на 10 тысяч рублей – до 63 тысяч.