Игры с приятелем во дворе родного дома закончились для юного жителя Хабаровска госпитализацией с ожогами 40 процентов тела - мальчик провалился в коллектор с кипятком, на котором не было люка. Место инцидента сняли на видео.

Игры с приятелем во дворе родного дома закончились для юного жителя Хабаровска госпитализацией с ожогами 40 процентов тела — мальчик провалился в коллектор с кипятком, на котором не было люка. Место инцидента сняли на видео.ЧП произошло днем 27 мая в переулке Дежнева, где произошел прорыв теплотрассы, в результате которого колодец оказался заполнен кипятком. Люк был прикрыт трухлявой доской, которая не выдержала веса мальчугана и развалилась. Слава К. по грудь погрузился в горячую воду, выбраться ему помог приятель, он же позвал взрослых.У мальчика диагностировали ожоги 40 процентов тела, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое."Кто-то лом сдал и пропил уже деньги, а мы сейчас извиняемся. Оборудование наше — отрицать вину бессмысленно", — рассказал DVHab.ru главный инженер управляющей компании "Тепловые сети".Следствием устанавливаются конкретные лица, ответственные за содержание объекта. Колодец спешно зацементировали и закрыли люком.