Правительство США серьезно рассматривает возможность приостановки подготовки турецких пилотов для многоцелевых истребителей F-35. Это опять связано с тем, что Анкара покупает у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400.

Правительство США серьезно рассматривает возможность приостановки подготовки турецких пилотов для многоцелевых истребителей F-35. Это опять связано с тем, что Анкара покупает у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400, пишет агентство ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.Ранее представитель турецкого МИД Хами Аксой заявил, что подготовка пилотов идет по плану, Анкара регулярно оплачивает их обучение. Также он добавил, что Турция не собирается отказываться ни от покупки F-35, ни от американских ЗРК Patriot.Напомним, Штаты протестуют против приобретения российских ракетных комплексов. Турция, в свою очередь, отвечает, что купила бы американские ЗРК, но США не предложили выгодных условий. Кроме того, Анкара намекнула, что если Вашингтон откажется продавать F-35, то их прекрасно заменят российские истребители Су-57.Турция объявила о покупке российских С-400 "Триумф" в конце 2017 года. Первую партию зенитных ракетных комплексов для Турции планируют построить уже к маю 2019 года. В июне того же года должны начаться поставки ЗРК заказчику.Плюс, СМИ сообщили, что в конце мая 2019 года группа из 100 турецких специалистов приедет в один из российских учебных центров, где военнослужащих будут готовить к работе с зенитными ракетными комплексами "Триумф".