Обратиться в прокуратуру намерены жители знаменитого дома с башенками на Ленинградском проспекте столицы. Причиной резкого недовольства стал магазин на первом этаже. Постоянный шум мешает людям спать по ночам, а во дворе то и дело возникают горы мусора. Есть серьезные претензии и к качеству продуктов.

Обратиться в прокуратуру намерены жители знаменитого дома с башенками на Ленинградском проспекте столицы. Причиной резкого недовольства стал магазин на первом этаже. Постоянный шум мешает людям спать по ночам, а во дворе то и дело возникают горы мусора. Есть серьезные претензии и к качеству продуктов — в салатах, например, специалисты обнаружили кишечную палочку.- Это еще тихий шум. И постоянный запах из этой вытяжки. Пахнет горьким маслом, протухшими продуктами.Жители знаменитого дома с башенками на Ленинградском проспекте воюют с магазином Eurospar. Коммерсанты применяют шумовое оружие — вытяжку, встроенную прямо в подъезд."У нас ночами дребезжат стены, шум, гул, невозможно спать", — жалуется Гуля Ахмедова, жительница дома №1 по Ленинградскому проспекту.Общие контейнеры завалены мусором, а пустые коробки оставляют прямо у подъездов."Это очень опасно. У нас очень узкий выход из подъездов, и при пожаре люди могут погибнуть", — объясняет Елена Мелихова, жительница дома №1 по Ленинградскому проспекту.Серьезные опасения вызывает и ассортимент магазина. Например, в салатах обнаружили кишечную палочку."Причиной, возможно, стало нарушение процесса производства данной пищевой продукции, возможно, были нарушены температурные условия хранения", — говорит Алена Короткова, врач отдела гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии Москвы.Но администрацию магазина лабораторные исследования не убедили.- У нас все товары свежие, каждый день у нас поставка. По этому поводу я ничего не могу сказать.- Помойка находится там, вот оттуда сейчас вынесли салат. Где готовили салат?- Там, где находится помойка, там не готовят.Подсобные помещения: через горы хлама едва проходят даже сами работники, но зато подсобку хорошо охраняют. Объяснить, по каким нормам в магазине установлена вытяжка, директор тоже не смог.Два месяца назад сюда приезжали представители районной управы. Вот что теперь говорят люди, ответственные за проверку:- Я не в курсе, честно. Может в отдел ЖКХ?- Комментарии давать не буду!Жители дома провели собственной расследование и выяснили, что помещение, в котором работает магазин, числится по документам "железнодорожными кассами"."Перепрофилирование этого помещения в объект питания, в общепит когда-то было запрещено, вот есть постановление", — показывает Никита Токарев, жительница дома №1 по Ленинградскому проспекту.Похоже, кроме обращения в прокуратуру вариантов для решения конфликта у жителей не осталось.