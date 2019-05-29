Систему аварийного спасения космонавтов продемонстрируют на международном военно-техническом форуме Армия-2019. Об этом сообщил разработчик САС Машиностроительное конструкторское бюро Искра.

Систему аварийного спасения космонавтов продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Об этом агентству ТАСС сообщил разработчик САС "Машиностроительное конструкторское бюро "Искра".Напомним, система аварийного спасения сработала 11 октября 2018 года. Тогда старт ракеты-носителя "Союз" закончился катастрофой. Однако САС сработал штатно и безопасно вернул на Землю космонавтов Олега Овчинина и Ника Хейга.САС – это мощнейший твердотопливный двигатель, который устанавливают на вершине головного обтекателя ракеты. Срабатывает она только в случае нештатной ситуации, отрывает отсек космического корабля, в котором находятся люди, и уводит его на безопасное расстояние. После чего система спасения раскрывает парашют и мягко приземляет корабль.Для каждого пуска собирают две САС — основную и резервную. Одна отправляется на космодром, вторая остается в КБ, на случай, если первую повредят.Международный военно-технический форум пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. В нем примут участие около полутора тысяч компаний, который презентуют 27 тысяч образцов своей продукции.