Следователи начали проверку по факту падения дерева на школьников, сообщает ГТРК Татарстан. Инцидент произошел накануне в Альметьевске. По предварительной версии, дерево упало на учеников в результате сильного ветра.

Следователи начали проверку по факту падения дерева на школьников, сообщает ГТРК "Татарстан". Инцидент произошел накануне в Альметьевске. По предварительной версии, дерево упало на проходивших мимо учеников в результате сильного ветра.В результате ЧП пострадали трое детей. Двоих госпитализировали в нейрохирургическое отделение с травмами разной степени тяжести. Одного ребенка медики отпустили домой после осмотра. "После проведенного комплексного обследования мальчик был выписан домой в удовлетворительном состоянии. Признаки повреждения отсутствуют", — прокомментировала начальник управления здравоохранения Вера Головина.Представители Следственного комитета уже провели осмотр места происшествия. Начата доследственная проверка. По результатам вынесут процессуальное решение.