В Ногинске двухлетний мальчик попал в реанимацию после нападения бродячих собак. В этой жуткой истории сейчас разбираются следователи. Между тем, в городской администрации усомнились в том, что ребенка могли изувечить дворняги. Хотя на стаи бездомных и агрессивных животных жалуются и другие жители. Возбуждено два уголовных дела. В том числе о халатности.

В Ногинске двухлетний мальчик попал в реанимацию после нападения бродячих собак. В этой жуткой истории сейчас разбираются следователи. Между тем, в городской администрации усомнились в том, что ребенка могли изувечить дворняги. Хотя на стаи бездомных и агрессивных животных жалуются и другие жители. Возбуждено два уголовных дела. В том числе о халатности.Артём гулял вместе с шестилетней сестрой. Но домой девочка вернулась одна."Его искали два часа, везде ходили и потом только нашли", — рассказала она.Как рассказывают очевидцы, мальчика нашли под грузовиком. На теле множественные раны. Скорее всего, ребенка покусала бездомная собака."Пострадавший ребенок поступил в тяжёлом состоянии. С множественными телесными повреждениями", — рассказала Елена Тихонова, заместитель главного врача Ногинской ЦРБ.Мальчика обнаружили на территории котельной. По словам местных жителей, здесь обитает до 12 собак. Как видно, сейчас здесь только три. И пока они не агрессивны.Мать мальчика на вопросы отвечать не хочет: "А что произошло, надо самим узнавать!"Ирина Баранчикова одна воспитывает четверых детей. Помогают только родители."Семья не скандальная, конечно, никаких пьянок гулянок у них нет", — рассказал сосед.Сейчас органы опеки пытаются выяснить, почему двухлетний ребенок гулял на улице фактически один."Я бы не назвала эту семью неблагополучной? Семья многодетная, со своими трудностями, но они решают эти трудности", — говорит Лилия Чугаева, начальник комиссии по делам несовершеннолетних.Как рассказали нам местные жители, стая бродячих собак держит в страхе весь поселок."Они тут бегают, страшно глядеть, всё черные, щенки уже крупные стали", — жалуется пожилая женщина.А вот местные чиновники рапортуют о регулярном отлове псов."Стерилизуются. При необходимости агрессивные особи остаются в приюте, а неагрессивные выпускаются на территорию", — доложил Олег Шойко, заместитель главы Богородского городского округа.И утверждают — в том, что случилось с ребенком виноваты родители."Мы смотрим со стороны власти: как ребенок на протяжении длительного времени оставался без присмотра. Семья уже находилась на учете комиссии по делам несовершеннолетних", — подчеркнул Шойко.Тем не менее по факту случившегося Следственный комитет России возбудил сразу два уголовных дела — по статьям "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "халатность"."Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следствию предстоит установить, какие меры были приняты должностными лицами администрации для исключения подобных ситуаций", — сообщила Евгения Кирюшина, помощник руководителя главного следственного управления СКР по Московской области.Двухлетний Артём все еще в реанимации. Его состояние врачи оценивают, как среднетяжелое.