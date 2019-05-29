В Чебоксарах сломанный троллейбус скатился на Красную площадь, ударил легковушку, подбил полицейский пост и врезался в гранитное ограждение. Момент ДТП попал на видео, снятое камерой наблюдения.

В Чебоксарах сломанный троллейбус скатился на Красную площадь и припарковался в гранитное ограждение местного кафе.В среду, 29 мая, на Президентском бульваре буксировали неисправный троллейбус, и на повороте его водитель, не успела выкрутить руль в нужную сторону.Троллейбус с неисправными тормозами оторвался от буксира и покатился под уклон, набирая скорость. Водитель пыталась избежать столкновений, отчаянно выкручивая руль, однако столкновений избежать не удалось — троллейбус подбил будку полицейского поста, зацепил легковой автомобиль и остановился на Красной площади, врезавшись в гранитное ограждение.Портал PG21.RU сообщает, что в результате инцидента никто не пострадал, водитель троллейбуса и кондуктор остались целы и невридимы.