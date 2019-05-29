Российский предприниматель Олег Дерипаска сделал резкое заявление в своем Instagram-аккаунте о клевете на него. Ксения Собчак не осталась в стороне от скандала.

Российскийпредприниматель Олег Дерипаска сделал резкое заявление в своем Instagram-аккаунтео клевете на него. Ксения Собчак не осталась в стороне от скандала.Бизнесмен сообщил, что OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) опубликовал "халтурно подготовленный отчет, весь состоящий из клеветы и домыслов". Это вывело из себя Дерипаску, и он готов отстаивать правду."Ни фактов, ни доказательств, только огромное желание разрушить мою жизнь и жизни сотен тысяч людей, связанных с основанными мною компаниями. Ответ на моем сайте", – написал миллиарде в соцсети.В разборки влезла и Ксения Собчак, прокомментировав ситуацию в своем Telegram-канале. "А Дерипаска решительно настроен", – лаконично высказалась знаменитость.Как известно, телеведущей – палец в рот не клади, она с легкостью может заткнуть за пояс в споре кого угодно. Так, ранее вступила в длительную перепалку с музыкантом Сергеем Шнуровым.Как писали "Дни.ру", и Сергей Шнуров вели словесную дуэль в Instagram, с сарказмом оскорбляя друг друга. Примечательно, что оба делали это в стихотворной форме. У каждого из звезд образовалась своя "группа поддержки". Однако в итоге многие пользователи соцсети пришли к выводу, что победила телеведущая.