При личном досмотре у гражданина было обнаружено и изъято 16 пакетиков, в которых находилось свертки с веществом неизвестного происхождения и 4 таблетки...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 26-летнего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – МДМА.Инспекторы ГИБДД на Осташковской улице для проверки документов остановили автомобиль «Мерседес-Бенц» под управлением 26-летнего жителя Подмосковья. В ходе общения сотрудники полиции обратили внимание на то, что мужчина заметно нервничает.При личном досмотре у гражданина было обнаружено и изъято 16 пакетиков, в которых находилось свертки с веществом неизвестного происхождения и 4 таблетки. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – МДМА, массой около 300 граммов.Следствием ОМВД России по району Северное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29