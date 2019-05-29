Вратарь тульского Арсенала Михаил Левашов продолжит карьеру в московском Спартаке. Переход 27-летнего голкипера обойдется москвичам в один миллион евро.

Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов продолжит карьеру в московском "Спартаке". Переход 27-летнего голкипера обойдется москвичам в один миллион евро.Совет директоров "Спартака" одобрил приобретения Левашова. Как сообщает "Спорт-Экспресс", трансфер вратаря "Арсенала" состоится ближайшим летом. Москвичам придется заплатить сумму отступных, записанных в контракте у футболиста.Воспитанник тульского футбола Михаил Левашов выступает за основной состав "Арсенала" с 2016 года. Он сыграл в премьер-лиге 25 встреч, в которых пропустил 30 мячей.