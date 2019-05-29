Лучший бомбардир чемпионата Чехии Николай Комличенко может продолжить карьеру в Спартаке. Москвичи начнут переговоры с 23-летний новичком сборной России.

Лучший бомбардир чемпионата Чехии Николай Комличенко может продолжить карьеру в "Спартаке". Москвичи начнут переговоры с 23-летний новичком сборной России.Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский "Спартак" собирается приобрести футбола чешского клуба "Млада Болеслав" Николая Комличенко. Воспитанник "Краснодара" в прошлом сезоне забил 28 мячей, установив рекорд чемпионатов Чехии. В ближайшее время "Спартак" намерен начать переговоры с представителями футболиста.Тем временем продлил контракт с ко=лубом другой спартаковец Георгий Мелкадзе. 22-летний нападающий подписал новое соглашение с клубом.