Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решения об отстранении казанского Рубина от еврокубков. Апелляция казанского клуба была отклонена.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решения об отстранении казанского "Рубина" от еврокубков. Апелляция казанского клуба была отклонена."Рубин" был наказан за нарушение правила финансового fair play – расходы клуба превышали доходы. Клуб из Казани был отстранен УЕФА от европейских кубков на два сезона. Попытка "Рубина" оспорить это решение успеха не имела."Рубин" занял 11 место и не пробился в европейские кубки в сезоне 2019/20. Однако казанцы не смогут сыграть в Европе и в следующем сезоне, если даже завоюют путевку.