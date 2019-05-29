Соединенные Штаты Америки продолжат поставки различных видов вооружения Украине и будут консультировать официальный Киев по данному вопросу. Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

Соединенные Штаты Америки продолжат поставки различных видов вооружения Украине и будут консультировать официальный Киев по данному вопросу. Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.Как отметил Волкер, как и любая другая страна в мире, Украина имеет право на самооборону. И США готовы поддерживать оправданные потребности в обеспечении обороны Украины, передает агентство "Интерфакс".Волкер подчеркнул, что это нормальное взаимодействие со страной, которая развивает свои собственные оборонные возможности.