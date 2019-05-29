Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы 60 минут.

Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".Николай Платошкин заявил, что он приветствует решение Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства Михаилу Саакашвили."Практика показывает, что везде, где Саакашвили – там хайп, бардак и раздрай. Это здорово", — сказал политолог, добавив, что его очень радует Зеленский: "Я не ожидал, что он будет так быстро вести Украину к развалу".В ответ на это украинский политолог Александр Семченко назвал Платошкина "конченным идиотом". Платошкин обиделся и покинул студию.