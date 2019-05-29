Президент России Владимир Путин несколько раз встречался со старцем Илием (Ноздриным). Батюшка этот – совсем не простой, уверяют журналисты. По их словам, Илий в свое время практиковал обряд экзорцизма – изгнания из людей нечистой силы.

Президент России Владимир Путин несколько раз встречался со старцем Илием (Ноздриным). Батюшка этот – совсем не простой, уверяют журналисты. По их словам, Илий в свое время практиковал обряд экзорцизма – изгнания из людей нечистой силы.Встречались Путин и Илий несколько раз, кроме того,президент созванивался со старцем. Факт встреч подтвердил пресс-секретарь главыроссийского государства Дмитрий Песков, пишет издание "Проект".По словам журналистов, в марте 2017 года Путин звонил Илиипоздравить его с 85-летием. Глава государства отметил, что старец делает многодля православной церкви и российского народа. Илий, в свою очередь, пожелалпрезиденту долголетия."Мы-то уже немощные, старые, а вы еще не такой. Вы ещеможете много-много послужить нашей святой Руси", – передает издание словабатюшки.Журналисты отмечают, что в свое время Илий, которого называют духовником патриарха Кирилла, проводил в своейкелье обряды экзорцизма, но с возрастом делать это было все сложнее, поэтомустарец благословил на обряды своих учеников. "В интернете даже есть запись2002 года, на которой Илий и Владимир участвуют в обряде, похожем наэкзорцизм", – пишет издание.Президент России регулярно общается со священнослужителями.Так, глава государства неоднократно посещал Валаамский монастырь – одну изсамых почитаемых обителей, центр православия в Северо-Западной России. В годмонастырь посещают около 100 тысяч человек.Владимир Путин нередко посещает обитель и участвует влитургиях. Последний раз он приезжал на остров в июле прошлого года. Вместе спатриархом Кириллом он посетил торжественное богослужение вСпасо-Преображенском соборе обители, а также пообщался с духовенством иприхожанами.Посещает российский лидер и греческий Афон. В мае 2016 годаПутин принял участие в мероприятиях, посвященных тысячелетию появления русскихмонахов на Святой горе.