Президент России Владимир Путин несколько раз встречался со старцем Илием (Ноздриным). Батюшка этот – совсем не простой, уверяют журналисты. По их словам, Илий в свое время практиковал обряд экзорцизма – изгнания из людей нечистой силы.
Президент России Владимир Путин несколько раз встречался со старцем Илием (Ноздриным). Батюшка этот – совсем не простой, уверяют журналисты. По их словам, Илий в свое время практиковал обряд экзорцизма – изгнания из людей нечистой силы.
Встречались Путин и Илий несколько раз, кроме того,
президент созванивался со старцем. Факт встреч подтвердил пресс-секретарь главы
российского государства Дмитрий Песков, пишет издание "Проект".
По словам журналистов, в марте 2017 года Путин звонил Илии
поздравить его с 85-летием. Глава государства отметил, что старец делает много
для православной церкви и российского народа. Илий, в свою очередь, пожелал
президенту долголетия.
"Мы-то уже немощные, старые, а вы еще не такой. Вы еще
можете много-много послужить нашей святой Руси", – передает издание слова
батюшки.
Журналисты отмечают, что в свое время Илий, которого называют духовником патриарха Кирилла, проводил в своей
келье обряды экзорцизма, но с возрастом делать это было все сложнее, поэтому
старец благословил на обряды своих учеников. "В интернете даже есть запись
2002 года, на которой Илий и Владимир участвуют в обряде, похожем на
экзорцизм", – пишет издание.
Президент России регулярно общается со священнослужителями.
Так, глава государства неоднократно посещал Валаамский монастырь – одну из
самых почитаемых обителей, центр православия в Северо-Западной России. В год
монастырь посещают около 100 тысяч человек.
Владимир Путин нередко посещает обитель и участвует в
литургиях. Последний раз он приезжал на остров в июле прошлого года. Вместе с
патриархом Кириллом он посетил торжественное богослужение в
Спасо-Преображенском соборе обители, а также пообщался с духовенством и
прихожанами.
Посещает российский лидер и греческий Афон. В мае 2016 года
Путин принял участие в мероприятиях, посвященных тысячелетию появления русских
монахов на Святой горе.