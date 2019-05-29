Анастасия Стоцкая стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой Секрет на миллион. Популярная певица ответила на самые каверзные вопросы.

Анастасия Стоцкая стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Популярная певица ответила на самые каверзные вопросы.Лера Кудрявцева уделила много внимания отношениям Анастасии Стоцкой и Филиппа Киркорова. Поп-король отечественной сцены приметил начинающую артисту в Театре Луны. В 2002 году Филипп Киркоров стал ее продюсером, пригласив в мюзикл "Чикаго". Затем артисты записали несколько песен, в том числе и крайне эротичную композицию "И ты скажешь". С тех пор в СМИ то и дело всплывала информацию о романтических отношениях Киркорова и Стоцкой.В пользу этой версии было то, что Анастасия была очень похожа на Аллу Пугачеву, любимую женщину Филиппа, которую тот боготворил даже после развода: те же рыжие локоны, сильный голос, невероятная энергетика. А когда у Анастасии Стоцкой родился сын Александр, то общественность буквально взорвалась – мальчик был потрясающе похож на Филиппа.Вскоре у самого Киркорова родился сын Мартин. Тогда певец объявил на всю страну, что мальчика ему подарила суррогатная мать. Спустя время наблюдательные журналисты и внимательные поклонники пришли к выводу, что сын Стоцкой и сын Киркорова подозрительно похожи. Тогда слухи об интимной связи артистов с новой силой стали муссироваться в СМИ.На шоу ведущая Лера Кудрявцева не смогла не задать вопрос о поразительном сходстве детей, и Анастасия Стоцкая ответила на него, расставив все точки над i. Более того, выяснилось, что даже сам Саша, глядя на фото Мартина в раннем детстве, не всегда может определить, где он, а где – сын . Анастасия Стоцкая также призналась, что была влюблена в экспрессивного поп-короля и ей казалось, что он тоже. Но именно Филипп спустил ее с небес на землю, когда артистка подхватила "звездную болезнь", не продлив с ней контракт, отмечает НТВ.Сейчас занимается самостоятельно своим творчеством, но на первом месте у нее семья – муж Сергей и дети. Два года назад певица подарила мужу дочь Веру. Которая, кстати, очень похожа на старшего брата Александра.