Во вторник, 28 мая, в Мексике федеральный судья выдал ордер на арест Эмилио Лосойи – бывшего генерального директора государственной нефтегазовой компании Pemex.

Во вторник, 28 мая, в Мексике федеральный судья выдал ордер на арест Эмилио Лосойи – бывшего генерального директора государственной нефтегазовой компании Pemex. Об этом сообщает информационное агентство Notimex, ссылаясь на источники в генеральной прокуратуре.Ранее в тот же день глава управления финансовой разведки министерства финансов и государственного кредита Мексики Сантьяго Кастильо сообщал о том, что власти обнаружили в деятельности Лосойи признаки коррупции. 27 мая банковские счета бывшего руководителя Pemex были заблокированы, передает ТАСС.Лосойя возглавлял Pemex в период с декабря 2012 года по февраль 2016 года. После того, как власти страны потребовали провести реструктуризацию расходов компании, Лосойя был уволен. В мае текущего года Лосойе запретили занимать государственные посты в течение 10 лет в связи с тем, что в своей декларации об имуществе он привел недостоверные сведения.