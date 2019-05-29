Певица Жасмин нечасто радует фанатов снимками своих детей. На днях девушка выложила в своем Instagram покорившее сердца фото малыша.

Певица Жасмин нечасто радует фанатов снимками своих детей. На днях девушка выложила в своем Instagram покорившее сердца фото малыша.На днях Сара поделилась кадром в честь дня рождения сына Мирона. Ему исполнилось три года.На фото они в одинаковых футболках. Певица держит малыша на руках, ласково приобнимая. Девушка подписала снимок якобы от лица ребенка: "Мне уже три года и, как настоящий полноценный мужчина в расцвете сил, я мужественно терплю, пока мама нафотографируется со мной на ручках, нацелует и отпустит, наконец".Фотография вызвала бурю эмоций у поклонников Жасмин. Тут же посыпались поздравления и любезности. "Малыш – очарование", "Какой сладкий ангелочек", – осыпали комплиментами фанаты."Ух, эти щечки, эти ушки", – умилилась подписчица.Напомним, Сара Манахимова – многодетная мать. У нее трое детей. Самый старший – сын Михаил от первого брака. Второй раз она вышла замуж за молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, которому дочь Маргариту и наследника Мирона, сообщает .