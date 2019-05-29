Президент России заявил о подготовке нового принципа начисления этих социальных выплат пенсий на территории ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Владимир Путин рассказал о грядущих переменах, которые затронут стаж для пенсии.

Президент России заявил о подготовке нового принципа начисления этихсоциальных выплат пенсий на территории ЕАЭС (Евразийскийэкономический союз). Владимир Путин рассказал о грядущихпеременах, которые затронут стаж для пенсии.Глава государства отметил, что уже готовятся соглашениямежду странами-участницами ЕАЭС. Они позволят учитывать трудовой стаж для ихграждан в любом из этих государств при начислении пенсий, что является приятнымсюрпризом как для нынешних, так и для будущих пенсионеров."Мы выступаем за то, чтобы евразийская интеграция постепенноохватывала все новые области, в том числе социальную и трудовую", – цитируютПутина "Ведомости". Президент добавил, что для простого человека, который всюжизнь работал, это имеет очень важное значение. И один из таких вопросов, какраз – расчет стажа пенсии.При этом пояснил, что по большому счету не будетважно, где именно работал гражданин. Главное, чтобы у него были соответствующиедокументы, подтверждающие этотНапомним, с 1 января 2019 года в России стартовалапенсионная реформа. Она предполагает поэтапное (на один год ежегодно) повышениес 2019 по 2023 годов пенсионного возраста россиян на пять лет – до 65 длямужчин и до 60 для женщин. В свете этого заявление Владимира онововведении, затрагивающем , имеет огромное значение.