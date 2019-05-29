Президент России заявил о подготовке нового принципа начисления этих
социальных выплат пенсий на территории ЕАЭС (Евразийский
экономический союз). Владимир Путин рассказал о грядущих
переменах, которые затронут стаж для пенсии.
Президент России заявил о подготовке нового принципа начисления этих
социальных выплат пенсий на территории ЕАЭС (Евразийский
экономический союз). Владимир Путин рассказал о грядущих
переменах, которые затронут стаж для пенсии.
Глава государства отметил, что уже готовятся соглашения
между странами-участницами ЕАЭС. Они позволят учитывать трудовой стаж для их
граждан в любом из этих государств при начислении пенсий, что является приятным
сюрпризом как для нынешних, так и для будущих пенсионеров.
"Мы выступаем за то, чтобы евразийская интеграция постепенно
охватывала все новые области, в том числе социальную и трудовую", – цитируют
Путина "Ведомости". Президент добавил, что для простого человека, который всю
жизнь работал, это имеет очень важное значение. И один из таких вопросов, как
раз – расчет стажа пенсии.
При этом пояснил, что по большому счету не будет
важно, где именно работал гражданин. Главное, чтобы у него были соответствующие
документы, подтверждающие этот
Напомним, с 1 января 2019 года в России стартовала
пенсионная реформа. Она предполагает поэтапное (на один год ежегодно) повышение
с 2019 по 2023 годов пенсионного возраста россиян на пять лет – до 65 для
мужчин и до 60 для женщин. В свете этого заявление Владимира о
нововведении, затрагивающем , имеет огромное значение.