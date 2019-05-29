В Париже стартовал очередной игровой день Открытого чемпионата Франции по теннису – второго в сезоне турнира Большого шлема. Российская теннисистка Вероника Кудерметова на кортах Roland Garros победила Зарину Дияс из Казахстана.

В Париже стартовал очередной игровой день Открытого чемпионата Франции по теннису – второго в сезоне турнира "Большого шлема". Российская теннисистка Вероника Кудерметова на кортах Roland Garros победила Зарину Дияс из Казахстана.Наша спортсменка только в первом сете испытала некоторое сопротивление соперницы, а во втором полностью контролировала ситуацию – 7:5, 6:1. Кудерметова впервые в карьере вышла в третий круг теннисного "Шлема".