Заместитель генерального директора компании Сибпромстрой Николай Епифанов рассказывает о социальных аспектах строительного бизнеса.

Что такое социальная ответственность девелопмента?Строительство инфраструктуры, необходимой для жизни в ЖК – это не социальная ответственность, это давно норма для любого застройщика, если только он не временщик. Социальное направление в строительном бизнесе, так или иначе, связано с инвестированием, но не в жилой проект, который приносит прибыль, а совершенно иные дивиденды – социальные, полезные обществу или какой-то его части. По моим наблюдениям, строительный бизнес сегодня выбирает возрождение меценатства, восстановление культурных объектов, строительство церквей.Для нашей компании таких направления два. Первое больше связано с нашей непосредственной деятельностью как девелопера жилой недвижимости. Это повышение энергоэффективности зданий и сокращений теплопотерь. А второе – благотворительность. Учредители компании оказывают как адресную помощь, так и реализуют масштабные проекты. Но процентов 80% всех благотворительных инвестиций сконцентрированы на строительстве и восстановлении православных церквей и храмовых комплексов. XXI век в российской истории храмового строительства стал прорывным. Например, за 18 лет нового тысячелетия было построено более 9000 православных строений (по данным портала sobory.ru), что на тысячу больше, чем за всю историю XX века. А всего с 90-х годов прошлого века, т.е. после распада СССР, силами как бизнеса, так и общественности было возведено около 11 тысяч храмов. Наша компания была создана 25 лет назад и почти сразу же учредители стали принимать участие в строительстве и восстановлении церквей. В Ханты-Мансийском АО, Московском регионе, в Белгородчине на Украине мы построили и возводим сейчас 17 церквей и храмов.Как привлекать инвестиции?Все, конечно, зависит от каждого конкретного проекта. В части наших проектов мы выступали генподрядчиком и главным инвестором, а где-то принимали участие на условиях соинвестирования. Строительство церквей традиционно велось и ведется на пожертвования прихожан, просто неравнодушных людей, организаций. В таких случаях мы являемся генеральным подрядчиком и частично участвуем финансово – на недостающую сумму.Если говорить о наших собственных средствах, то это не закрытые данные. Например, сейчас мы возводим храмовый комплекс в деревне Голубое Солнечногорского района Подмосковья. На территории более трех гектаров строятся крестильная церковь, воскресная школа, центр помощи семье и детям, служебное жилье для служителей церкви, административно-хозяйственные помещени. Общий объем инвестиций составит примерно 300 млн рублей. После завершения строительства все строения безвозмездно передаются епархии. Но по сложившейся практике компания остается попечителем части своих реализованных проектов и компенсирует затраты на текущее обслуживание, тем самым, снимая с церкви серьезную финансовую нагрузку.За границей застройщики, занимающиеся благотворительностью, могут рассчитывать на льготы или бонусы от государства. Например, налоговые льготы получают девелоперы в США, когда участвуют в благотворительности. В России же на данный момент благотворительностью можно заниматься за счет собственной чистой прибыли, но вычетов по налогу сейчас нет. Они могут вводиться в регионах по желанию. Но особенность отечественного меценатства в том, что благотворительность – это норма бизнеса. Люди, которые имеют такую возможность, помогают не ради дополнительных льгот и не ради известности.Как построить или восстановить церковь?Мы сотрудничаем с Русской православной Церковью по строительству нескольких храмовых комплексов. Они реализуются по проекту, в разработке которого принимал участие наш проектный институт. Перед реализацией любого проекта мы стараемся изучить историю местности.История нашего взаимодействия началась несколько лет назад, когда в Сургуте был построен храмовый комплекс святого Георгия Победоносца. Проект комплекса – это сочетание сразу двух архитектурных разработок, которые в финальный вариант объединили специалисты нашего проектного бюро. По сравнению с аналогами этот проект более совершенен с архитектурной точки зрения, более удобен и вместителен. Учтена и экономика проекта. Благодаря найденным конструктивным и технологическим решениям были оптимизированы затраты на строительство и содержание.Было бы неправильно выделять что-то одно в ущерб другим. Да и сложно это сделать. Каждый проект по-особенному дорог чем-то своим. Но расскажу про памятник, который мы возводим на территориях храмовых комплексов – это памятник нерождённым детям, созданный на основе композиции словакского архитектора Мартина Худачека. Он состоит из двух скульптур – горюющей женщины, стоящей на коленях, и ребенка, который тянет к матери руки, успокаивая и прощая ее. Скульптура ребенка выполнена из прозрачной смолы и светится на солнце. Она символизирует как хрупкое и теперь уже недоступное счастье, так и невосполнимую потерю. Подобная композиция возведена в сургутском храме и передана Центру помощи семье и детям, который входит в храмовый комплекс. В подмосковном проекте памятник также передан Центру помощи.Если хочешь помочь – сделать это не сложно. Тех, кому требуется поддержка, достаточно много, и часть из нуждающихся сама обращается к бизнесу. В России существует много фондов, где будут рады любой помощи. Можно стать попечителем фонда, а можно оказывать адресную помощь. Всегда можно найти направление, близкое именно вам, куда можно направить свою благотворительную энергию. Но важно обращать внимание на историю деятельности благотворительной, в каких проектах она участвует, зарегистрирована ли и как давно, как оказывается помощь и прозрачны ли денежные перечисления.