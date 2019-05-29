Владимиру Зеленскому посоветовали активнее выполнять свои
предвыборные обещания. Вслед за Михаилом Саакашвили на Украину устремятся
многие звезды – в частности, тоскующая по родине Лолита Милявская.
Владимиру Зеленскому посоветовали активнее выполнять свои
предвыборные обещания. Вслед за Михаилом Саакашвили на Украину устремятся
многие звезды – в частности, тоскующая по родине Лолита Милявская.
Указ о возвращении украинского
гражданства экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили вызвал большой резонанс.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила украинского
лидера не останавливаться на достигнутом и пустить на историческую родину
известных артистов – к примеру, Наталью Королеву.
Звезд, которые буквально истосковались по "ридной
нэньке", в России немало. Можно составить целый список будущих "репатриантов".
"Ну вот и за Наташу Королеву попросили. А то ведь
девушка никак с "киевским мальчишкой" не встретится. Хотя, теперь
главный киевский мальчишка у нас ", – отметил в интервью
"Дням.Ру" эксперт Совета по развитию информационного общества при
Госдуме Вадим Манукян.
Мария Захарова свой шутливый комментарий по поводу
возвращения украинского гражданства Саакашвили оставила на своей странице в Facebook. "Может, Наташа
Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем
у Саакашвили", – написала дипломат. СБУ в 2016 году запретила Королевой
въезд на Украину сроком на 5 лет.
"А чего же про Лолиту Милявскую забыли? Она же, бедная,
даже в Крым ездит только ради того, чтобы про Украину вспомнить, истосковалась
вся. Надо бы свою инаугурационную речь претворять в жизнь
– и не только Мишико Саакашвили гражданство давать. Там еще целый список
репатриантов наберется. Только свистни", – уверен Манукян.