Владимиру Зеленскому посоветовали активнее выполнять свои предвыборные обещания. Вслед за Михаилом Саакашвили на Украину устремятся многие звезды – в частности, тоскующая по родине Лолита Милявская.

Владимиру Зеленскому посоветовали активнее выполнять своипредвыборные обещания. Вслед за Михаилом Саакашвили на Украину устремятсямногие звезды – в частности, тоскующая по родине Лолита Милявская.Указ о возвращении украинскогогражданства экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили вызвал большой резонанс.Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила украинскоголидера не останавливаться на достигнутом и пустить на историческую родинуизвестных артистов – к примеру, Наталью Королеву.Звезд, которые буквально истосковались по "риднойнэньке", в России немало. Можно составить целый список будущих "репатриантов"."Ну вот и за Наташу Королеву попросили. А то ведьдевушка никак с "киевским мальчишкой" не встретится. Хотя, теперьглавный киевский мальчишка у нас ", – отметил в интервью"Дням.Ру" эксперт Совета по развитию информационного общества приГосдуме Вадим Манукян.Мария Захарова свой шутливый комментарий по поводувозвращения украинского гражданства Саакашвили оставила на своей странице в Facebook. "Может, НаташаКоролева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чему Саакашвили", – написала дипломат. СБУ в 2016 году запретила Королевойвъезд на Украину сроком на 5 лет."А чего же про Лолиту Милявскую забыли? Она же, бедная,даже в Крым ездит только ради того, чтобы про Украину вспомнить, истосковаласьвся. Надо бы свою инаугурационную речь претворять в жизнь– и не только Мишико Саакашвили гражданство давать. Там еще целый списокрепатриантов наберется. Только свистни", – уверен Манукян.