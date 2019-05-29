Более трех с половиной лет провел в разлуке с матерью юный москвич, которого после развода похитил отец. СКР даже завел дело об убийстве, но в итоге мальчика удалось отыскать живым и невредимым. Встречу с матерью сняли на видео.

Более трех с половиной лет провел в разлуке с матерью юный москвич, которого после развода похитил отец. СКР даже завел дело об убийстве, но в итоге мальчика удалось отыскать живым и невредимым. Встречу с матерью сняли на видео.Двухлетний ребенок пропал в ноябре 2015 года, незадолго после бракоразводного процесса, итогом которого стало решение суда оставить мальчика с матерью. Последний раз его видели вместе с отцом в поликлинике, после чего обоих и след простыл.На поиски мужчины ушло три с половиной года, хотя все его автомобили были взяты под наблюдение, а все родственники неоднократно опрошены. Мальчика объявили в федеральный розыск, дабы отец не смог вывести его из страны, но и эта мера не сработала.Помогло отслеживание средств на банковских картах подозреваемого — в минувшем апреле его задержали. Как оказалось, мужчина и мальчик все это время не покидали пределов столицы.Ребенка вернули матери — первую встречу женщины с подросшим сыном сняли на видео."Я приехал с папой. А до этого был дома, с бабушкой. У меня температура. Мы видео сейчас делаем, я хотел папе сказать", — рассказывал похищенный, который таковым не выглядел.Отца в ближайшее время либо лишат, либо ограничат в родительских правах, коими он злоупотребил.