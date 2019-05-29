В среду, 29 мая, в нижней палате парламента прошел правительственный час с участием генерального прокурора Юрия Чайки. Глава надзорного ведомства в выступлении перед депутатами поднял множество актуальных вопросов: от защиты трудовых прав граждан до контроля за реализацией национальных проектов.

В среду, 29 мая, в нижней палате парламента прошел правительственный час с участием генерального прокурора Юрия Чайки. Глава надзорного ведомства в выступлении перед депутатами поднял множество актуальных вопросов: от защиты трудовых прав граждан до контроля за реализацией национальных проектов.В начале правительственного часа спикер Госдумы ВячеславВолодин поблагодарил руководство Генпрокуратуры за активное взаимодействие спарламентариями, в том числе за оперативное рассмотрение их обращений."Ведомство профессионально работает в этом направлении", – подчеркнулпредседатель нижней палаты.За прошлый и в первом квартале текущего года пресечено около5,3 миллиона нарушений закона, рассказал Юрий Чайка. По требованию прокуроров возбуждено27 тысяч уголовных дел, к административной ответственности привлечено болеемиллиона виновных.Глава надзорного ведомства подробно остановился на темезащиты трудовых прав граждан. По его словам, наибольшее число нарушений – всфере оплаты труда. Прокуроры смогли добиться погашения задолженности в размере26 миллиардов рублей, к административной и дисциплинарной ответственностипривлечено 115 тысяч лиц. Чайка уточнил, что на 1 мая 2019 года по зарплатеосталось выплатить 2,9 миллиарда рублей.Подробнее генпрокурор остановился на вопросе защиты трудовыхправ пенсионеров и предпенсионеров, а также лиц с ограниченными возможностями.По его словам, Генеральная прокуратура в настоящий момент не зафиксировала ниодной жалобы от лиц предпенсионного возраста.Активно ведется работа и по отстаиванию прав представителейбизнес-сообщества. Так, за прошлый год ведомство добилось погашениязадолженности перед предпринимателями в размере более 34 миллиардов рублей.Затронул руководитель Генпрокуратуры и вопрос контроля занациональными проектами. Он сообщил парламентариям, что подписал указ пообеспечению законности при реализации программ."В нем определены основныенаправления работы прокуроров для обеспечения законности, защиты прав гражданпри их реализации", – пояснил Чайка, уточнив, что особое внимание будет уделено расходованиювыделенных бюджетных средств.Не осталась без внимания на правительственном часе ипроблема обманутых дольщиков. Генпрокурор заверил депутатов, что ситуацияпостепенно улучшается. Так, в прошлом году решена ситуация с 239 долгостроями,восстановлены права почти 10 тысяч человек.Сейчас в России насчитывается 894 дома с нарушенными срокамистроительства, обещанного жилья ждут почти 40 тысяч граждан, конкретизировалЧайка. Надзорное ведомство работает над этим вопросом в тесной связке срегиональными властями, сказал Генпрокурор.В решении проблемы обманутых дольщиков особую роль играютпарламентарии, уверен Чайка. По его словам, принятые в прошлом годуизменения в законодательство о долевом строительстве очистят рынок отнедобросовестных игроков.Рассказал руководитель надзорного ведомства и о борьбе скоррупцией. Благодаря работе надзорного ведомства за последние несколько лет вдоход государства было обращено имущество коррупционеров на 25 миллиардоврублей, уже удовлетворены иски на 11,5 миллиарда рублей. Пресекаются и фактынецелевого использования средств, выделенных на социально-экономическиепроекты, подчеркнул Чайка.Затронул генпрокурор и крайне актуальную на сегодняшний деньпроблему – безопасность авиационных перевозок. С 2017 года в результатепрокурорских проектов от полетов отстранены 550 пилотов, аннулировано 160летных свидетельств, рассказал руководитель ведомства.При этом он посетовал, что Министерство транспорта до сих порне разработало необходимые законодательные акты, в том числе по сертификацииавиатехники, подготовки персонала. Кроме того, не утверждены правила наземногои технического обслуживания воздушных судов, типовые профессиональные программыпо подготовке авиаспециалистов, указал Чайка.После доклада генпрокурора слово взяла глава думскогокомитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Она озвучила предложения о совместной работе с ведомством. По ее словам, необходимо привести в соответствие практику работы с обращениями граждан и включить всовместную повестку наиболее актуальные вопросы, связанные, помимо прочего, снацпроектами."Третье: создать совместную группу по наиболееактуальным вопросам в части парламентского контроля и предусмотреть, вчастности, рассмотрение вопросов по системе оценки дознавателей, следователей иизменения законодательства и провести мониторинг", – предложила законодатель.По итогам доклада генпрокурора депутаты задали емуинтересующие их вопросы. Так, член фракции "Единая Россия" ИринаГусева вновь подняла тему обманутых дольщиков.Парламентарий поинтересовалась углавы надзорного ведомства, можно ли вернуть деньги, которые собрали с гражданнедобросовестные застройщики. Чайка в ответ указал на необходимость детальнойпроработки вопроса, чтобы учитывались интересы всех сторон долевогостроительства. При этом он уверен, что дополнительные меры ответственности длядевелоперов сейчас не требуются.Напомним, ранее перед депутатами в рамках правительственногочаса выступила замглавы правительства . Она подробноостановилась на реализации национальных проектов "Демография","Здравоохранение", "Наука" и "Образование".